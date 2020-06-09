Кількість нових випадків коронавірусу зменшується п'ятий день поспіль

8 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 394 до 27 856, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 810 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилося на 14,9%, кількість нових летальних випадків зросла на 44,4%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 394 нових випадків, одужали 217 людини, померло 13 осіб.

Таким чином, 8 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав - 394 проти 217.

Кількість нових випадків захворювання на 8 червня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 7 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 729), в Києві (3 523) та Львівської області (2 211).

У Рівненській області зафіксовано 2 094 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 1 836 випадків, у Івано-Франківській області - 1 602 випадки, в Закарпатській - 1 425, у Тернопільській та Харківській - по 1 305, у Вінницькій - 1 175, у Волинській - 1 113, в Одеській - 1 010, у Дніпропетровській - 971, у Житомирській - 935, у Кіровоградській - 562, у Хмельницькій - 518 випадків.

499 випадків виявлено в Запорізькій області, 490 випадків - у Черкаській, 309 випадків - у Миколаївській, 304 випадку - у Чернігівській, 274 випадку - в Полтавській області, 235 випадків - у Донецькій, 198 випадків - у Сумській, 179 випадків - у Херсонській і 54 випадки - у Луганській області.

Як захиститися від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні епідситуації.

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