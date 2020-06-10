У Києві не відкрилися ще 100 дитсадків: дітей у садочки ходить в три рази менше, ніж до карантину

На сьогодня в Києві працюють 500 дитсадків, засоби індивідуального захисту в які повинна закупати адміністрація начального закладу. Відвідують їх майже в три рази менше дітей.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"На сьогодні у столиці відкрилися 500 дитячих садків. Їх на даний момент відвідують понад 19,5 тис. дітей", - сказав він.

Кличко зазначив, що до карантину в дитсадки ходили в середньому 55 тис. вихованців.

Всього столиці приблизно 600 дитсадків.

Як захиститися від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, на 91-й день карантину, 10 червня, вводяться нові карантинні пом'якшення.

З 1 червня роботу відновили дитсадки, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи. Під час відвідування дитячих садків потрібно дотримуватися нових правил.

Також з 10 червня дозволяється проводити деякі масові заходи.

Тим часом кількість нових захворювань коронавірусною інфекцією збільшилася після 5-денного падіння.