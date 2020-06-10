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10 червня 2020, середа, 09:24 9
Суспільство 2020-06-10T10:28:13+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня

Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Сьогодні розпочався 91-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 12 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Пом'якшення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток становлять Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де МОЗ поки що не рекомендує перехід до послаблення противокоронавірусних заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Відновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кабмін дозволив роботу кафе і ресторанів, вони зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 100 днів з виявлення першого в Україні випадку коронавіруса.

Також відсьогодні дня в Україні дозволяють проводити деякі масові заходи.

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