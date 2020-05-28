З 1 червня в Києві відкриються дитсадки. Нові правила для відвідування

У Києві дитячі садки, які відкриються з 1 червня, готуються до відкриття і роботи в карантинних умовах. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"З першого червня - з дотриманням санітарних норм і строгих вимог - почнуть працювати дитячі садки в столиці. Сьогодні заклади готуються до роботи в нових умовах. Щоб перебування в садках було безпечним для дітей, місто затвердило рекомендації з роботи закладів", - сказав Кличко.

Так, за словами мера, щодня вранці всім працівникам і дітям на вході повинні вимірювати температуру.

"Тих, у кого вона вище 37,2 ° C - не допускають у заклад. Батьки, які приводять дитину в садок, повинні бути в масках. Всі комунальні садки забезпечені антисептиками. Діти будуть користуватися ними виключно під наглядом вихователів. В закладах заборонено використання: багаторазових рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. А також і працівники, і діти у приміщенні повинні знаходитися тільки у змінному взутті", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що в садочках будуть регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами і регулярно провітрювати. А вихователі повинні більше часу проводити з дітьми на вулиці.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Також дитячим садам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.