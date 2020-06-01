У Києві від сьогодні відкрили дитсадки, фітнес-центри та ДЮСШ

Київ сьогодні, 1 червня, відкрила дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, дитячо-юнацькі спортивні школи та фітнес-центри. В той же час у Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Від сьогодні почали роботу дитячі садки, які виконали регламент для безпечної роботи, спорткомплекси, фінтес-центри та ДЮСШ", - повідомив він.

Кличко не назвав кількість дитячих садків, які відкрилися.

Також він не озвучив кількість спорткомплексів і фітнес-центрів, які відновили роботу.

Мер нагадав, що з 30 травня відкрилися великі магазини, ТРЦ без розважальних зон, готелі (водночас хостели поки не працюють).

Як повідомляли Українські Новини, Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, однак рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії.

Тим часом п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу ослаблення карантину.

Станом на 1 червня кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почало падати.