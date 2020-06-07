підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 червня 2020, неділя, 14:00 6
Суспільство 2020-06-07T14:45:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків

У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків

Ольга Фандорина
Карантин, Дитсадок, Карантин в дитсадках, Дитсадки, антисептики
Дитячий садок Дитсадок Фото: КМДА
Дитячий садок Дитсадок Фото: КМДА

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що закупівлею антисептиків і засобів захисту для дитячих садків, які вже тиждень як відкриті, проте, не у всій країні, повинна займатися виключно адміністрація установи.

Про це він сказав в ході брифінгу 7 червня, передають Українські Новини.

"Що стосується закупівлі антисептиків, масок та інших речей, які використовуються в дитячих садках згідно з рекомендаціями Моз та у зв'язку з наявними карантинними обмеженнями - це повинна робити виключно адміністрація цього закладу, власники цього закладу", - сказав Степанов.

При цьому він підкреслив, що ніде не передбачено, щоб батьки купували антисептики і засоби захисту для дитячих садків і згідно з українським законодавством, це повинні робити власники або адміністрація установи.

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозне погіршення епідситуації.

Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, в рамках якого Київ планував відкрити 90% дитсадків з 1 червня.

Тим часом, в перший день літа в столиці відкрилися дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.

Більше новин про: Карантин Дитсадок Карантин в дитсадках Дитсадки антисептики

Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: ...
Батьки будуть пікетувати Кабмін з вимогою відкрити...
У Києві відкрилася більшість дитсадків...
У Києві від сьогодні відкрили дитсадки, фітнес-цен...
У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи
Новини
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
За минулий тиждень курс долара в Україні знизився 13:14
У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли 12:39
Кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла до коронавирусу знижується 11:35
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
більше новин
За добу на Донбасі поранили 5 українських військових 10:36
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
більше новин
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей померли від інфекції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok