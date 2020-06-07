У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що закупівлею антисептиків і засобів захисту для дитячих садків, які вже тиждень як відкриті, проте, не у всій країні, повинна займатися виключно адміністрація установи.

Про це він сказав в ході брифінгу 7 червня, передають Українські Новини.

"Що стосується закупівлі антисептиків, масок та інших речей, які використовуються в дитячих садках згідно з рекомендаціями Моз та у зв'язку з наявними карантинними обмеженнями - це повинна робити виключно адміністрація цього закладу, власники цього закладу", - сказав Степанов.

При цьому він підкреслив, що ніде не передбачено, щоб батьки купували антисептики і засоби захисту для дитячих садків і згідно з українським законодавством, це повинні робити власники або адміністрація установи.

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозне погіршення епідситуації.

Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, в рамках якого Київ планував відкрити 90% дитсадків з 1 червня.

Тим часом, в перший день літа в столиці відкрилися дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.