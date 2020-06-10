Відсьогодні дозволяють проводити деякі масові заходи. Перелік умов

Відсьогодні в Україні дозволяється проводити масові культурні заходи в той час, як станом на ранок 9 червня Київ і 7 областей не відповідали критеріям для пом'якшення карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

МОЗ з 10 червня дозволяє відновити роботу низки установ.

"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 кв. метрів", – розповів Ляшко.

Рекомендації по проведенню культурних заходів:

Згідно з рекомендаціями МОЗ, під час проведення заходу потрібно визначити відповідальну особу, яка буде проводити температурний скринінг безконтактним методом всім працівникам перед початком робочої зміни. Якщо у працівника виявили температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань, його не можна допускати до роботи.

На вході і в місцях масового скупчення на території проведення заходу потрібно організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту. Також потрібно нанести тимчасові маркування для забезпечення відстані щонайменше 1,5 метра. Також потрібно розмістити яскравий покажчик про необхідність дезінфекції рук.

Потрібно виключити скупчення людей і збільшити кількість пунктів вхідного контролю.

Контроль вхідних квитків потрібно здійснювати безконтактним способом з використанням сканерів штрих-кодів електронних квитків.

Одночасно перебувати на площі 5 квадратних метрів може тільки 1 людина.

Під час проведення заходів в приміщенні, відвідувачі мають бути в масках або респіраторах.

Проводити заходи можна тільки з розміщенням для відвідувачів сидячих місць: відстань між ними щонайменше 1,5 метра, розміщувати за 1 столом не більш як 4 осіб (без урахування дітей до 14 років).

Організатори мають забезпечити:

Наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в службових санвузлах і загального користування.

Вологе прибирання місць найбільшого скупчення.

Дезінфекцію поверхонь з якими контактують відвідувачі.

Безперебійну роботу вентиляції під час проведення заходу в приміщенні.

Збирати і утилізувати індивідуальні засоби захисту.

Також потрібно провести навчання з працівниками із дотримання правил гігієни рук.

Правила для працівників та організаторів заходу:

Працівники мають носити маски або респіратори.

Постійно мити руки з милом або обробляти їх антисептиками не менш як один раз на 3 години.

Забороняється контактувати з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Самоізолюватися у разі виявлення симптомів респіраторних захворювань.

Рішення про відкриття дитячих таборів буде прийматися окремо. Зі слів головного санітарного лікаря, в цей період в таборах відпочинку та санаторіях також відбуваються спалахи кишкових інфекцій. Тому є ризик, що коронавірус об'єднається з іншими інфекціями. Отже, це передбачає додаткову госпіталізацію дітей на ті місця, які призначені для хворих на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну розробити рекомендації для роботи таборів в умовах пандемії коронавірусу.

В Києві з 1 червня відновили роботу дитсадки, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.