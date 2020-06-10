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10 червня 2020, середа, 05:35 5
Фінанси 2020-06-10T06:15:01+03:00
Українські Новини
Долар продовжить знижуватися. Аналітик дав прогноз курсу на найближчий тиждень

Долар продовжить знижуватися. Аналітик дав прогноз курсу на найближчий тиждень

Валерия Драгомирова
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Долар
Долар

За минулий тиждень в Україні курс долара до гривні демонстрував динаміку зниження на 0,6-0,8%. Після двотижневого зростання долар в обмінниках падає.Так, офіційний курс долара знизився з 26,82 до 26,60 грн, попит/пропозиція на міжбанку – з 26,79/26,81 до 26,64/26,66 грн, середні готівкові курси в банках – з 26,67/26,89 до 26,51/26,73 грн. Такі дані сайту "Сьогодні" надав старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,5 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,3/26,6 гривні", – спрогнозував Іосуб.

Він нагадав, що, згідно із заявою міністра фінансів Сергія Марченка, економічна ситуація в Україні не сприяє зміцненню курсу гривні до долара в поточному році.

"Міністр нагадав, що в держбюджеті на поточний рік закладено курс на рівні 30 грн за долар. За його словами, при фактичному курсі долара нижче 30 грн втрачається частина доходів від митниці, від імпортного ПДВ, які прив'язані до курсу. З іншого боку, з'являється певна економія на обслуговуванні зовнішнього боргу, яка не покриває інших втрат", – додав Іосуб.

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара знизився у вівторок, 9 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 5 червня.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 9 червня, знизився на 5 коп. до 26,65 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 7 коп.

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