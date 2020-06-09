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09 червня 2020, вівторок, 17:19 8
Фінанси 2020-06-09T19:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився після довгих вихідних

Курс гривні на міжбанку знизився після довгих вихідних

Валерия Драгомирова
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Гривня
Гривня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 9 червня, знизився на 5 коп. до 26,65 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 7 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,58-26,62 UAH / USD, потім котирування зросли до 26,63-26,66 UAH/USD і збереглися на тому ж рівні.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,25% з 23,74 UAH / USD до 26,65 UAH / USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.

Крім того, курс продажу готівкового долара знизився у вівторок, 9 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 5 червня.

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