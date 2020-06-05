Гривня на міжбанку зміцнилася перед довгими вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 5 коп. у п'ятницю зміцнився на 7 коп. до 26,60 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,62-26,65 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,60-26,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,58-26,61 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,05% з 23,74 UAH/USD до 26,60 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.

Тим часом Національний банк підвищив курс гривні на довгі вихідні 5-8 червня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR.