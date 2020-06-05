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05 червня 2020, пʼятниця, 17:07 8
Економіка 2020-06-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася перед довгими вихідними

Гривня на міжбанку зміцнилася перед довгими вихідними

Валерия Драгомирова
Курс валют, Міжбанк, Гривня, Міжбанківський валютний ринок, курс на міжбанку
Долар
Долар

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 5 коп. у п'ятницю зміцнився на 7 коп. до 26,60 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,62-26,65 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,60-26,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,58-26,61 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,05% з 23,74 UAH/USD до 26,60 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.

Тим часом Національний банк підвищив курс гривні на довгі вихідні 5-8 червня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR.

 

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