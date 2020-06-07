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07 червня 2020, неділя, 00:30 9
Президент 2020-06-07T01:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було

Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Журналісти, День журналіста, Залісся, Зустріч із журналістами

6 червня, в День журналіста, Володимир Зеленський не тільки привітав журналістів зі святом та пообіцяв навіть у нестандартних умовах відповідати на їхні запитання, а й покатався з ними на велосипедах в селі Залісся, передають Українські Новини.

Загалом зустріч пройшла в неформальній обстановці. Спочатку журналістам запропонували покататися з президентом на велосипедах по території Залісся, після чого він поспілкувався з ними.

Журналисты на встрече с Зеленским в Залесье. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский в Залесье. Фото: Українські Новини
День журналиста Залесье. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский в Залесье в День журналиста. Фото: Українські Новини
Владимир Зеленский с журналистами в Залесье. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Президент Владимир Зеленский в Залесье. Фото: Українські Новини

Як повідомляли Українські Новини, на зустрічі в Заліссі Зеленський розповів про те, що в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва будуть брати участь не тільки члени партії "Слуга народу".

Крім того, президент сказав, що не розглядає можливість відставки Арсена Авакова до завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

Також Володимир Зеленський уточнив, що склад Кабміну Шмигаля буде збережено до презентації завдань кожного міністерства, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов не міг купувати захисні костюми за завищеною ціною.

І поділився планами про те, що 10 червня планує зустрітися з кандидатом у міністри освіти Сергієм Шкарлетом.

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Володимир Зеленський з журналістами у Залісся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
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