Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було

Загалом зустріч пройшла в неформальній обстановці. Спочатку журналістам запропонували покататися з президентом на велосипедах по території Залісся, після чого він поспілкувався з ними.

Як повідомляли Українські Новини, на зустрічі в Заліссі Зеленський розповів про те, що в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва будуть брати участь не тільки члени партії "Слуга народу".

Крім того, президент сказав, що не розглядає можливість відставки Арсена Авакова до завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

Також Володимир Зеленський уточнив, що склад Кабміну Шмигаля буде збережено до презентації завдань кожного міністерства, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов не міг купувати захисні костюми за завищеною ціною.

І поділився планами про те, що 10 червня планує зустрітися з кандидатом у міністри освіти Сергієм Шкарлетом.