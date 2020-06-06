підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Президент
  • У праймеріз "Слуги народу" на висунення кандидата в мери Києва братимуть участь не тільки члени партії
06 червня 2020, субота, 18:28 5
Президент 2020-06-06T18:28:46+03:00
Українські Новини
У праймеріз "Слуги народу" на висунення кандидата в мери Києва братимуть участь не тільки члени партії

У праймеріз "Слуги народу" на висунення кандидата в мери Києва братимуть участь не тільки члени партії

Елена Новикова
Мер Києва, Володимир Зеленський, Праймеріз, Вибори мера Києва

В той час, як у партії "Слуга народу" припускають, що можуть висунути жінку на вибори мера Києва, Володимир Зеленський заявив, що у праймеріз його партії на висунення кандидата в мери столиці братимуть участь не тільки члени "Слуги народу"

Про це він повідомив журналістам 6 червня, передають Українські Новини.

"Вони всі хочуть, чому-то, я розумію багато хто з них перший раз у Верховній Раді і їм майже набридло бути в Раді, і їм хочеться бути королями Всесвіту. Мером від партії "Слуга народу" буде одна людина. Буде внутрішній праймеріз партії "Слуга народу", куди увійдуть не тільки люди з "Слуги народу", - сказав Зеленський.

Також він додав, що у нього є 2 основні критерії щодо вибору кандидата: вони повинні показати програму з управління Києвом, а далі з допомогою соціологічних даних буде обраний кандидат, у якого більше шансів на перемогу.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Качура заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Крім того, Дубинський також буде брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшко у виборах мера Києва.

Більше новин про: Мер Києва Володимир Зеленський Праймеріз Вибори мера Києва

Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі
У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Зеленський Залісся зустрівся з журналістами
У праймеріз "Слуги народу" на висунення кандидата в мери Києва братимуть участь не тільки члени партії 18:28
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall 15:28
Законопроєкт Зеленського про збільшення штрафів за порушення законів про військову службу треба винести на обговорення, — правозихисник 14:47
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
більше новин
В Київській області вже 1,7 тис. заражених коронавірусом. Лідирує Києво-Святошинський район
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok