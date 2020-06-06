У праймеріз "Слуги народу" на висунення кандидата в мери Києва братимуть участь не тільки члени партії

В той час, як у партії "Слуга народу" припускають, що можуть висунути жінку на вибори мера Києва, Володимир Зеленський заявив, що у праймеріз його партії на висунення кандидата в мери столиці братимуть участь не тільки члени "Слуги народу"

Про це він повідомив журналістам 6 червня, передають Українські Новини.

"Вони всі хочуть, чому-то, я розумію багато хто з них перший раз у Верховній Раді і їм майже набридло бути в Раді, і їм хочеться бути королями Всесвіту. Мером від партії "Слуга народу" буде одна людина. Буде внутрішній праймеріз партії "Слуга народу", куди увійдуть не тільки люди з "Слуги народу", - сказав Зеленський.

Також він додав, що у нього є 2 основні критерії щодо вибору кандидата: вони повинні показати програму з управління Києвом, а далі з допомогою соціологічних даних буде обраний кандидат, у якого більше шансів на перемогу.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Качура заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Крім того, Дубинський також буде брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшко у виборах мера Києва.