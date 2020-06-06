Нинішній склад Кабміну до презентації завдань кожного міністерства буде збережено, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що нинішній склад Кабінету Міністрів до презентації завдань кожного міністерства буде збережено, у той же час, він не розглядає можливість звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до завершення справи Павла Шеремета.

Про це він повідомив журналістам 6 червня, передають Українські Новини.

"Цей Кабмін протримається у тому складі, в якому він є, поки ми не побачимо презентацію кожного міністерства, і так як всі займаються ковідом (питаннями, пов'язаними з коронавірусом), у людей просто немає часу презентувати нам хоча б все готове", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що протягом одного-двох тижнів міністерства повинні презентувати повну модель завдань.

Як повідомляли Українські Новини, на пресконференції з нагоди першої річниці президентства Володимир Зеленський заявив, що в Україні "кадровий голод" і уряд не може знайти підходящих кандидатів на посаду міністра культури, міністра освіти і міністра енергетики.

4 березня Верховна Рада прийняла відставку Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.