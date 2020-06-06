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06 червня 2020, субота, 21:02 7
Президент 2020-06-06T21:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський планує 10 червня зустрітися з ексрегіоналом Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти

Зеленський планує 10 червня зустрітися з ексрегіоналом Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Міністр освіти, Олексій Дніпров, Міністерство освіти і науки України, Сергій Шкарлет, Сергій Бабак

У той час, як уряд не може знайти кандидатів на посаду міністра освіти та науки через "кадровий  голод", президент Володимир Зеленський планує відвідати 10 червня Чернігівський національний технологічний університет, щоб поспілкуватися з його студентами для прийняття рішення про доцільність призначення ректора Сергія Шкарлета міністром освіти.

Про це він повідомив журналістам у заміській резиденції "Залісся".

"Ми його (Шкарлета) ще не призначаємо. У середу я поїду в Чернігів, я піду в університет. Я хочу подивитися, як він виглядає і поговорити зі студентами і зрозуміти що це за людина", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що кандидатура Шкарлета йому була запропонована на зустрічі з ректорами вузів.

Крім Шкарлета ректори запропонували Зеленському кандидатури екскерівника апарату Адміністрації Президента (2016-2019) і ексзаступник міністра Міносвіти (в 2013 році) Олексія Дніпрова і керівника профільного парламентського комітету Сергія Бабака.

Зеленський зазначив, що Бабак повинен був стати міністром освіти ще в уряді Олексія Гончарука, але попросив час попрацювати головою профільного комітету Ради, щоб підготувати законодавчу базу, яка, на його думку, необхідна, і міністром стала Ганна Новосад.

Зеленський вважає, що Новосад була непоганим міністром, але у неї стався дисконект зі всім профільним середовищем, ректорами вищих навчальних закладів.

Після відставки Гончарука Зеленський запропонував Новосад залишитися на своїй посаді, але вона відмовилася.

Потім Президент знову запропонував зайняти посаду Бабаку, але той відмовився.

Зеленський підкреслює, що Бабак продовжує користуватися його розташуванням, але іронізує над його неготовністю зайняти міністерську посаду.

"Бабак має такий пріоритет у цій державі, якого немає ні у однієї людини. Ми з вами дорослі люди. Коли Президент каже панові Бабаку 5 раз в день – май совість, іди в міністри. Я б сказав, що потрібно мати, щоб вирішувати такі питання, йти і відповідати за це", - сказав Зеленський.

Що стосується Шкарлета, то Президент знає про його членство в Партії регіонів на період до 2013 року та про подальше балотування в депутати від БПП, але не вважає це перешкодою для призначення.

"Він дійсно був в обласному осередку Партії регіонів. Він сказав: "Слухай, тоді всіх вчителів заганяли в партію", - ось що мені відповів чоловік, який в 2013 році сам вийшов з цієї партії, оскільки внутрішньо і політично був проти", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабміну при цьому, Ганна Новосад не захотіла продовжувати роботу в Кабміні Шмигаля.

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