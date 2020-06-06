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06 червня 2020, субота, 20:11 5
Президент 2020-06-06T21:00:01+03:00
Українські Новини
Степанов не міг за завищеною ціною купувати захисні костюми, — Зеленський

Степанов не міг за завищеною ціною купувати захисні костюми, — Зеленський

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, Володимир Зеленський, Захисні костюми

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у нього немає зауважень до роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а Арсен Аваков сильний міністр і кращого кандидата на посаду міністра внутрішніх справ на даний момент немає.

Про це він повідомив журналістам 6 червня, передають Українські Новини.

"Поки що немає", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи є у нього претензії до Степанову.

Також він додав, що у Міністерства охорони здоров'я є точний план закупівель та Максим Степанов не міг закупити за завищеними цінами захисні костюми.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я. Перед цим до квітня 2019 року Степанов обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство охорони здоров'я України закуповувало захисні костюми для лікарів майже в два рази дорожче від ринкових цін (близько 500 грн за штуку).

Також Володимир Зеленський заявив, що до презентації завдань кожного міністерства нинішній склад Кабінету Міністрів буде збережений.

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