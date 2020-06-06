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06 червня 2020, субота, 17:22 27
Президент 2020-06-06T18:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі

Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Журналісти, День журналіста, Привітання з Днем журналіста
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію

Президент Володимир Зеленський після того, як нещодавно провів пресконференцію до річниці своєї інавгурації, привітав журналістів з професійним святом. Привітання він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, прикріпивши до посту фото з велосипедного пробігу, передають Українські Новини.

"Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі словом, іноді надокучливі, але завжди з загостреним почуттям справедливості. Це все - про наших українських журналістах. І хоча за перший рік на посту Президента я вже сповна відчув гостроту вашого пера, але не припиню вас поважати і захищати", - написав він.

Зеленський підкреслив, що готовий надалі відповідати на питання журналістів навіть у нестандартних умовах.

Зокрема, за кермом велосипеда.

 

Зеленський провів в День журналіста пресконференціюЗеленський провів в День журналіста пресконференцію

 

 

Володимир Зеленський з журналістами в Зелесье. Фото: Facebook/Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський з журналістами в Зелесье. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"Бо ви - це запорука демократії та розвитку громадянського суспільства і ще один канал спілкування влади і народу. Ви й самі - четверта влада. А влада - це ще й відповідальність. Про це теж не слід забувати. Сил і натхнення вам, шановні журналісти! Зі святом!", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко виступив за створення пулу з 20-25 журналістів для висвітлення діяльності Зеленського.

Раніще Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів від час свого візиту до Хмельницького.

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