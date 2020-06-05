Українці зможуть полетіти в Грецію з липня за однієї умови

Тоді як аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня, Греція, яка відкриває кордони для туристів з 15 червня, з Україною відновить авіаційне сполучення з 1 липня у разі стабільності епідеміологічної ситуації.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Грецької Республіки Нікосос Дендіасом. Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах", - сказано в ньому.

Співрозмовники також обмінялися досвідом щодо протидії поширенню коронавірусу COVID-19 і подолання наслідків пандемії.

Дендіас запросив Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволять, а міністр прийняв запрошення.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вже дозволила внутрішні авіаперельоти. А Зеленський пообіцяв зниження вартості готелів для розвитку внутрішнього туризму.

Раніше ми розповідали, в які країни можна полетіти цього літа. Найближчим часом країни відкриють авіасполучення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, де проведе літню відпустку.