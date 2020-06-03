Літня відпустка. В які країни Європи можна полетіти в цьому році

З 1 липня Туреччина відновить регулярні туристичні рейси з України. Також Україна і Грузія заявили про намір синхронно відновити авіасполучення, а це означає, що вже можна починати планувати літній відпочинок. Але не лише ці дві країни готові розпочати туристичний сезон.

Греція. З 15 червня країна почне приймати туристів з 11 країн, українці поки не потрапили у цей список. Але українці все одно зможуть полетіти на відпочинок туди, але їм доведеться розраховувати на 14-денний карантин після прильоту.

Кіпр. Країна готова приймати туристів з 16 червня, але за умови, що туристи будуть проходити тест на коронавірус за три доби до прильоту на острів. В Україні цей напрям до карантину був одним з найпопулярніших.

Австрія. 22 червня компанія Austrian Airlines планує знову возити людей з Відня до Києва. В цей же день країна відновить авіасполучення з Белградом, Грацом, Інсбруком, Кошицею, Міланом, Ніццою, Прагою, Сплітом і Варшавою.

Грузія. Країна хоче відкрити своє небо з 1 липня. Але коли відновлять авіасполучення з Україною, поки невідомо. Швидше за все, перельоти з Києва до Тбілісі запустять одними з перших. Українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти.

Хорватія. Як і на Кіпр, українці літали сюди особливо часто. Авіаперельоти в цю країну відновляться одними з перших, щоправда, коли саме, невідомо. Але поки Хорватія пускає до себе тільки громадян десятка держав, але обіцяє розширити список.

Що стосується Італії та Іспанії, які суттєво постраждали від пандемії, то Україна поки не планує відновлювати з ними авіасполучення.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ України вже з'ясовувало плани закордонних країн з відновлення регулярного авіасполучення.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко порадив українцям гарненько подумати, чи варто після закінчення епідемії коронавірусу і скасування карантину вирушати на відпочинок до Європи.