Аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня: список напрямків

Аеропорт "Київ" планує відновити рейси міжнародного сполучення з 16 червня, в той час, як в Україні "Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів.

Про це повідомила пресслужба аеропорту на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

З 16 червня 2020 міжнародний аеропорт "Київ" відновить авіасполучення. Як повідомляє пресслужба на своїй сторінці в Facebook, 31 травня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення. "Ми відкриваємо напрямки за двох умов: перша – якщо країни відкриваються і для нас, друга – епідеміологічна ситуація покращилася", – йдеться в повідомленні.

Відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" підтвердили 3 авіакомпанії: "Belavia", "LOT", "WizzAir", а рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Напрямки за яким відновиться авіасполучення з 16 червня

" Belavia " – Мінськ

– Мінськ " LOT " – Варшава

– Варшава "WizzAir" – Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні планують відновити авіасполучення у червні.

Лоукостер Ryanair планує відновити польоти влітку тільки по 24 з 47 українських маршрутів.