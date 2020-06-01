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01 червня 2020, понеділок, 15:10 17
Транспорт 2020-06-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня: список напрямків

Аеропорт "Київ" відновить міжнародні рейси з 16 червня: список напрямків

Ирина Николенко
Аеропорт Київ, відновлення авіасполучення
Аеропорт
Аеропорт "Київ" відновить авіасполучення з 16 червня

Аеропорт "Київ" планує відновити рейси міжнародного сполучення з 16 червня, в той час, як в Україні "Укрзалізниця" відновила рух 439 приміських поїздів.

Про це повідомила пресслужба аеропорту на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

З 16 червня 2020 міжнародний аеропорт "Київ" відновить авіасполучення. Як повідомляє пресслужба на своїй сторінці в Facebook, 31 травня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення. "Ми відкриваємо напрямки за двох умов: перша – якщо країни відкриваються і для нас, друга – епідеміологічна ситуація покращилася", – йдеться в повідомленні.

Відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" підтвердили 3 авіакомпанії: "Belavia", "LOT", "WizzAir", а рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Напрямки за яким відновиться авіасполучення з 16 червня

  • "Belavia" – Мінськ
  • "LOT" – Варшава
  • "WizzAir" – Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні планують відновити авіасполучення у червні.

Лоукостер Ryanair планує відновити польоти влітку тільки по 24 з 47 українських маршрутів.

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