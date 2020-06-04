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04 червня 2020, четвер, 15:39 8
Президент 2020-06-04T17:00:02+03:00
Українські Новини
Зниження вартості готелів та скасування віз: про що Зеленський домовився з туристичним бізнесом

Зниження вартості готелів та скасування віз: про що Зеленський домовився з туристичним бізнесом

Виолетта Чайковская
Туризм, Володимир Зеленський, Скасування віз, туризм в Україні
Кам'янець-Подільський. Фото: Iryna Pustynnikova
Кам'янець-Подільський. Фото: Iryna Pustynnikova

Президент Володимир Зеленський має намір доручити Кабінету Міністрів розв'язати питання зниження податку на додану вартість (ПДВ) для готелів, а Міністерству закордонних справ - питання лібералізації візового режиму для низки іноземних держав, а щоб стимулювати внутрішній туризм і залучати іноземних туристів.

Про це повідомив Зеленський на зустрічі з представниками туристичної сфери в Кам'янець-Подільському (Хмельницька область), передають Українські Новини.

Під час спілкування власники туристичного бізнесу закликали Зеленського, серед іншого, створити нацраду з питань розвитку туризму при Президенті, знизфити ПДВ для готелів, лібералізувати візовий режим з низкою іноземних держав.

"Я не проти створення цієї ради - майданчики, де ми будемо зобов'язані зібратися і написати три закони  або план швидких завдань для уряду, президента, бізнесу... Про ПДВ я згоден, але треба поговорити з прем'єром. Залучимо його, пояснимо історію і чому це важливо... З візової лібералізації я дам завдання МЗС, тому що це моя вертикаль. Моя пропозиція - скасувати візи списку країн, які хочуть до нас потрапити", - відповів президент.

Скасування віз, за його словами, має стосуватися, насамперед, Китаю, арабських країн, Австралії та Нової Зеландії.

"У нас раніше була така політика, що ми дзеркально скасовуємо візи для тієї країни, яка скасовує візи для українців. Зараз, напевно, не той час, тому що нам треба конкурувати за туристів. Тому нам треба скасувати це питання, і я думаю, що приїде дійсно дуже багато людей, особливо китайців, індійців", - сказав Зеленський.

Своєю чергою заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін на найближчому засіданні має намір розглянути питання зняття обмежень для туристичних груп 10 людей.

За його словами, буде дозволено таку кількість туристів у групі, як передбачено для перевезення автобусами - до 50 людей.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Водночас багато країни вже відкривають авіасполучення для туристів.

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