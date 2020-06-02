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02 червня 2020, вівторок, 14:53 7
Кабмін 2020-06-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Міністр закордонних справ України розповів, де проведе літню відпустку

Міністр закордонних справ України розповів, де проведе літню відпустку

Виолетта Чайковская
Відпустка, Дмитро Кулеба, МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

В той час, як вже багато країни відкривають авіасполучення, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе літню відпустку в Україні.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання німецьких ЗМІ, під час пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в Берліні, передають Українські Новини.

"Я планую цього літа відпочити в Україні, і не планую їхати за кордон. У нас дуже красива країна, де можна з'їздити і на море, і погуляти по горах", - сказав він.

Маас відповів журналістам, що поки не вирішив, де проведе відпустку, але у будь-якому випадку не розповів би про це публічно.

"Я ще не знаю. І якби я знав, то, напевно, точно не сказав би. Адже що б я не сказав, з цього обов'язково зроблять абсолютно неправильні висновки, виходячи з сьогоднішньої ситуації і дискусії", - сказав він.

Кулеба у відповідь запросив його відпочити в Україні.

"Оскільки Хайко ще не визначився, де йому відпочивати, я запрошую його провести літню відпустку в Україні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавіруса і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський проведе нараду з туризму під час поїздки в Хмельницьку область.

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