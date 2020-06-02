Міністр закордонних справ України розповів, де проведе літню відпустку

В той час, як вже багато країни відкривають авіасполучення, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе літню відпустку в Україні.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання німецьких ЗМІ, під час пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в Берліні, передають Українські Новини.

"Я планую цього літа відпочити в Україні, і не планую їхати за кордон. У нас дуже красива країна, де можна з'їздити і на море, і погуляти по горах", - сказав він.

Маас відповів журналістам, що поки не вирішив, де проведе відпустку, але у будь-якому випадку не розповів би про це публічно.

"Я ще не знаю. І якби я знав, то, напевно, точно не сказав би. Адже що б я не сказав, з цього обов'язково зроблять абсолютно неправильні висновки, виходячи з сьогоднішньої ситуації і дискусії", - сказав він.

Кулеба у відповідь запросив його відпочити в Україні.

"Оскільки Хайко ще не визначився, де йому відпочивати, я запрошую його провести літню відпустку в Україні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавіруса і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський проведе нараду з туризму під час поїздки в Хмельницьку область.