В ближайшее время десятки стран восстановят авиасообщение. Опубликован список

С 1 июня Турция возобновляет авиасообщение с 70 странами, и она не одинока в своих попытках вернуть авиационный трафик в докарантинных масштабах. Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Украэроруха".

Некоторые страны не прекращали авиасообщение во время эпидемии коронавируса. Это Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает), а также Катар, чей перевозчик регулярно свершал рейсы в другие страны.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Другие страны прекратили полеты, но сейчас раздумывают над их восстановлением. Это Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия, Турция, Эстония.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

С 15 июня авиасообщение возобновляют Болгария, Индонезия Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль.

Куба, Таиланд и Молдова будут закрыты до конца июня. В начале июля воздушные коридоры открывают Доминиканская Республика и Армения.

Ряд стран полностью не прекращали авиасообщение, а просто ограничили его для некоторых стран или лиц. Так, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия закрыли авиаграницы для иностранцев. Дания перестала принимать рейсы из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. Испания ограничила въезжающих лиц по цели поездки. В Италии и Канаде международные рейсы могли принимать только несколько аэропортов.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов. В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в Любляне, Мариборе и Портороже.

Но в еще большем количестве стран пока не определились, когда открывать авиасообщение. Украина, например, планирует этот сделать 15 мая, но с обязательным условием в виде 14-дневной обсервации для всех прилетающих.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Українські Новини, Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма.

Кроме того, паромом из Турции домой вернулись 45 украинцев.

Также в Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое.