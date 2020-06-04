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04 червня 2020, четвер, 10:46 21
Суспільство 2020-06-04T11:30:28+03:00
Українські Новини
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області

У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, статистика коронавірусу, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Після того, як станом на 3 червня столиця і 7 областей не підходили під критерії пом'якшення карантину, станом на ранок 4 червня Київ та 8 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. В список регіонів, які не відповідають критеріям, увійшли Житомирська та Луганська області, Харківська область визнана відповідною критеріям пом'якшення обмежень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Волинська (13,09 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення),Житомирська (13,25), Львівська (16,01), Рівненська (27,50) і Чернівецька (31,07) області, а також Київ (14,05).

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідають Донецька (9,00), Дніпропетровська (10,25) і Луганська (11,91) області.

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, станом на ранок 4 червня ні в одній області не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій області (42,42%), в Києві (39,84%) та Івано-Франківській області (33,82%).

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 58,92.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом 3 днів поспіль критеріям для пом'якшення.

Тим часом, в Україні другий день поспіль зростає кількість хворих коронавірусом. За минулу добу зареєстровано 588 нових випадків. Всього 25 411 хворих.

Також у Києві другий день збільшується кількість хворих на коронавірус.

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У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області
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