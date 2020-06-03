Столиця і 7 областей не підходять під критерії пом'якшення карантину, — МОЗ

Станом на ранок 3 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Таким чином список областей та міст, які не відповідають критеріям пом'якшення обмежень через крантин, не змінився порівняно з 2 червня).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Волинська (14,06 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Львівська (15,41), Рівненська (31,14) і Чернівецька (33,01) області, а також Київ (13,28).

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідають Донецька (8,85), Дніпропетровська (9,94) і Харківська (11,61) області.

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, станом на ранок 3 червня ні в одній області не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій області (45,26%), в Києві (41,04%) та Івано-Франківській області (33,89%).

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 63,89.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення.

У КМДА заявили, що станом на 2 червня у Києві відкрилися вже 80% дитячих садків. У них прийшли 18 тис. дітей з очікуваних 34 тис.