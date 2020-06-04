Кількість нових випадків коронавірусу в Україні стрімко зростає другий день поспіль

В Україні кількість нових випадків захворювання 3 червня зросла на 21,7%, нових летальних випадків - на 50%. Так, за добу кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася, порівняно з попередньою добою, на 588 до 25 411, кількість померлих від захворювання збільшилась на 12 осіб до 747.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 4 червня в Україні 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За добу одужали 602 людини.

Таким чином, 3 червня показник нових хворих за добу став менше, ніж тих, що одужали, - 588 проти 602.

Кількість нових випадків захворювання 3 червня становила 2,4% від загальної кількості захворілих на 2 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 481), в Києві (3 210) і Львівській області (1 915).

У Рівненській області зафіксовано 1 905 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 1 673 випадку, в Івано-Франківській області - 1 491 випадок, у Закарпатській - 1 257, в Тернопільській - 1 220, у Харківській - 1 166, у Вінницькій - 1 077, у Волинській - 986, у Дніпропетровській - 957, в Одеській - 933, у Житомирській - 833, у Кіровоградській - 526, у Хмельницькій - 497 випадків.

469 випадків виявлено в Запорізькій області, 429 випадків - у Черкаській, 295 випадків - у Миколаївській, 272 випадку - в Полтавській області, 238 випадків - у Чернігівській, 179 випадків - у Херсонській, 177 випадків - у Сумській, 174 випадку - в Донецькій та 51 випадок - у Луганській області.

Кількість нових випадків Covid-19

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у Києві другий день збільшується кількість хворих на коронавірус.

Тим часом летальність від коронавірусу в Україні зросла до 3%.