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04 червня 2020, четвер, 09:21 21 Карта
Суспільство 2020-06-04T11:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві другий день збільшується кількість хворих на коронавірус

У Києві другий день збільшується кількість хворих на коронавірус

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірус в Києві станом на ранок 2 червня збільшилася на 77 осіб до 3 210 порівняно з попередньою добою . Серед нових випадків - 12 дітей та 15 медиків. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"За минулу добу кількість жителів Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 77 осіб. Серед них 15 медиків. На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед хворих 39 жінок у віці від 22 до 78 років і 9 дівчаток від одного року до 17. Також 26 чоловіків від 24 до 82 років і троє хлопчиків. Одному з них два роки, двом - по 13 років.

В лікарні столиці госпіталізували 11 хворих. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 93 жителі столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі - 15, у Подільському - 12, у Шевченківському районі - 10 випадків.

Коронавірус в Києві. Інфографіка: kiev.klichko.orgКоронавірус в Києві. Інфографіка: kiev.klichko.org

Як повідомляли Українські Новини, летальність від коронавірусу в Україні зросла до 3%. Крім того, за добу у Київській області 1 людина померла від COVID-19, захворіли 23 людини.

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У Києві другий день збільшується кількість хворих на коронавірус
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