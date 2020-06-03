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03 червня 2020, середа, 22:03 5
Кабмін 2020-06-03T22:30:01+03:00
Українські Новини
Робота метро під загрозою: регіони зобов'язали посилювати карантин у разі погіршення епідситуації три дні посп

Робота метро під загрозою: регіони зобов'язали посилювати карантин у разі погіршення епідситуації три дні поспіль

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, План протиепідемічних заходів і обмежень, пом'якшення карантину
Київське метро
Київське метро

Кабінет Міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом 3 днів поспіль критеріям для пом'якшення.

Про це сказано в постанові Кабміну №435 від 3 червня, передають Українські Новини.

Зокрема, згідно з ним, у разі невідповідності епідситуації в регіоні критеріям для пом'якшення протиепідемічних заходів протягом 3 днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається на позачергове засідання і приймає рішення про скасування пом'якшення протиепідемічних заходів виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу пом'якшення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

За даними МОЗ України, Київ вже четвертий день з 31 травня не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.

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