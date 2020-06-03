Летальність від коронавіруса в Україні зросла до 3%

Тоді як в Україні за останніми даними за добу кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилося на 47%, показник захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні становить 59,3 людини на 100 тис. населення, летальність - 3%. Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності COVID-19 становив 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності - 3%. Для порівняння, показник летальності за станом на 30 квітня становив 2,5%", - сказано в ньому.

Наголошується, що, незважаючи на пом'якшення карантинних обмежень, необхідно дотримуватися правил фізичного дистанціювання та особистої гігієни.

Як повідомляли Українські Новини, серед українського населення 72,5% людей хворих на коронавірус у віці від 30 до 69 років.

У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових заражених коронавірусом.

Тим часом, в Україні настав 84-й день карантину, до кінця обмежень залишилося 19 днів.

Незважаючи на це, 5 областей і Київ не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Тим часом, у ВООЗ оголосила про стабілізації ситуації з COVID-19 в Україні.