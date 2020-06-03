До кінця карантину залишилось 19 днів. Що дозволено

Сьогодні розпочався 84-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Також з 1 червня відновили роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 19 днів.

Раніше Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволили роботу закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволили діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкрили парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновили роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволили проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 людей і без глядачів), а також церковні служби (не більш як 1 людини на 10 квадратних метрів).

C 25 травня в Києві, Харкові та Дніпрі запрацював метрополітен.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток склали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де МОЗ поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавірусних заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновилося автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в МОЗ заявили, що обмеження можуть залишитися навіть після п'ятого етапу виходу з карантину.