До кінця карантину залишилось 19 днів. Що дозволено

Сьогодні розпочався 84-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Також з 1 червня відновили роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня. До цієї дати залишилося 19 днів. Раніше Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня. Таким чином, з 11 травня дозволили роботу закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволили діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів. Також з 11 травня відкрили парки і сквери, салони краси, частково музеї. 20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні. З 22 травня відновили роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволили проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 людей і без глядачів), а також церковні служби (не більш як 1 людини на 10 квадратних метрів). C 25 травня в Києві, Харкові та Дніпрі запрацював метрополітен. 1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток склали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де МОЗ поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавірусних заходів. З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів. Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити. Поновилося автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, раніше в МОЗ заявили, що обмеження можуть залишитися навіть після п'ятого етапу виходу з карантину.