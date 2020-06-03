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03 червня 2020, середа, 09:57 21
Медицина 2020-06-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася

Кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість нових випадків захворювання захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні 2 червня зросла на 47,3%, нових летальних випадків - знизилося на 11%. 2 червня кількість виявлених випадків зросла на 483 до 24 822, кількість померлих від захворювання збільшилася на 8 людей до 735 порівняно з попередньою добою. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 3 червня в Україні 24 822 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 735 летальних, 10 439 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 483 нових випадки", - йдеться в повідомленні.

За добу одужали 362 людини.

Таким чином, 2 червня показник нових хворих за добу знову став більше, ніж тих, що одужали, - 483 проти 362.

Кількість нових випадків захворювання 2 червня становила 2% від загальної кількості захворілих на 1 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 442), в Києві (3 133) та Рівненській області (1 873).

У Львівській області зафіксовано 1 830 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 1 652 випадку, в Івано-Франківській області - 1 465 випадків, у Закарпатській - 1 236, у Тернопільській - 1 200, у Харківській - 1 131, у Вінницькій - 1 050, у Волинській - 959, у Дніпропетровській - 950, в Одеській - 912, у Житомирській - 780, у Кіровоградській - 523, у Хмельницькій - 469 випадків.

463 випадку виявлено в Запорізькій області, 416 випадків - у Черкаській, 295 випадків - у Миколаївській, 272 випадку - в Полтавській області, 203 випадку - у Чернігівській, 179 випадків - у Херсонській, 174 випадку - в Сумській, 166 випадків - у Донецькій і 49 випадків - у Луганській області.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, до кінця карантину в Україні залишилось 19 днів.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

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Кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася
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