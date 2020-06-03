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03 червня 2020, середа, 12:29 4
Суспільство 2020-06-03T12:35:22+03:00
Українські Новини
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових заражених коронавірусом

У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових заражених коронавірусом

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Коронавірус
Коронавірус

Кількість хворих на коронавірус у Києві 2 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 62 особи до 3 133, померлих за минулу добу немає.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. 10 з них - медики. На сьогодні в Києві 3 133 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Серед 38 хворих жінок у віці від 24 до 95 років і 3 дівчинки (5,7 і 10 років), а також 16 чоловіків від 30 до 83 років і 5 хлопчиків (від 3 до 14 років).

В лікарні столиці за останню добу госпіталізовано 13 пацієнтів.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 38 осіб.

Всього коронавірус подолали 756 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано у Солом'янському районі - 10, Деснянському - 9, Дніпровському та Шевченківському - по 8 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Україна перебуває на карантині 84-й день, до кінця обмежень залишилося 19 днів.

Раніше МОЗ опублікувало рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину.

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