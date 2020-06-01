Київ і 5 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину

Київ і 5 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину в той час, як в Україні кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 збільшилася на 340 до 24 012.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Волинська (14,45 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Львівська (13,54), Рівненська (29,15) і Чернівецька (32,62) області, а також Київ (13,18).

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) не відповідає Донецька область (8,93).

Водночас заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, станом на ранок 1 червня в жодній області не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій (46,09%), Івано-Франківській (37,90%) та Волинській (37,99%) областях.

У Києві заповнюваність 35,46%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 68,09.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення.

Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, однак рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" ще не отримало рішення про ослаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях.