В Україні 72,5% хворих на коронавірус – люди, віком 30-69 років

За останніми даними кількість хворих на коронавірус в Україні становить 24 340. Тим часом, 72,5% хворих на коронавірусну інфекцією – у віковій групі 30-69 років. Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Серед тих, у кого підтверджений новий коронавірус, превалюють жінки (57,9%) і люди віком від 30 до 69 років (72,5%)",– сказано в ньому.

При цьому найбільша частина хворих - у віці 50-59 років (21,09%), найменше хворих у віковій групі до 9 років (3,60%).

4,8% хворих - у віці 10-19 років, 10,23% - 20-29 років, 16,71% - 30-39 років, 18,9% - 40-49 років.

Також 15,79% пацієнтів з коронавірусною інфекцією у віці 60-69 років і 8,87% - у віці 70 років і старше.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 340 до 24 012, кількість померлих від захворювання зросла на 10 осіб до 718.