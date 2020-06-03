У ВООЗ оголосили про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) бачить поступову стабілізацію в деяких країнах світу, серед яких входить Україна в той час, як кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге під час онлайн-брифінгу, повідомляє РБК.

Також Ханс Клюге заявив, що попри зниження кількості заражених порівняно з квітнем, ризик залишається високим.

Клюге зазначив, що в деяких країнах ситуація стабілізується.

"Російська Федерація і Україна виходять на цей шлях", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість померлих від захворювання збільшилася на 8 людей до 735 порівняно з попередньою добою.

Станом на ранок 3 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Таким чином список областей та міст, які не відповідають критеріям пом'якшення обмежень через крантин, не змінився порівняно з 2 червня). Найбільший цей показник у Чернівецькій області (45,26%), в Києві (41,04%) та Івано-Франківській області (33,89%).

Тим часом до кінця карантину в Україні залишилось 19 днів.