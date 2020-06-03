підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У ВООЗ оголосили про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні
03 червня 2020, середа, 12:52 23
Світ 2020-06-03T22:00:08+03:00
Українські Новини
У ВООЗ оголосили про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

У ВООЗ оголосили про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

Ольга Фандорина
ВОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) бачить поступову стабілізацію в деяких країнах світу, серед яких входить Україна в той час, як кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге під час онлайн-брифінгу, повідомляє РБК.

Також Ханс Клюге заявив, що попри зниження кількості заражених порівняно з квітнем, ризик залишається високим.

Клюге зазначив, що в деяких країнах ситуація стабілізується.

"Російська Федерація і Україна виходять на цей шлях", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість померлих від захворювання збільшилася на 8 людей до 735 порівняно з попередньою добою.

Станом на ранок 3 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Таким чином список областей та міст, які не відповідають критеріям пом'якшення обмежень через крантин, не змінився порівняно з 2 червня). Найбільший цей показник у Чернівецькій області (45,26%), в Києві (41,04%) та Івано-Франківській області (33,89%).

Тим часом до кінця карантину в Україні залишилось 19 днів.

Більше новин про: ВОЗ Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19

Не змогла вчасно попередити про коронавірус. Трамп...
ВООЗ продовжить випробування препарату від малярії...
Летальність від коронавіруса в Україні зросла до 3...
Столиця і 7 областей не підходять під критерії пом...
Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
Кіпр пришвидшив зняття коронавірусних обмежень через підготовку до туристичного сезону 22:04
Робота метро під загрозою: регіони зобов'язали посилювати карантин у разі погіршення епідситуації три дні поспіль 22:03
З 4 червня Австрія зніме "коронавірусні" обмеження на кордонах з усіма ближніми країнами, крім Італії 21:46
ВООЗ продовжить випробування препарату від малярії гідроксихлорохіну для лікування коронавіруса 21:11
Депутат розповів, що передбачає законопроект про зміну по батькові 20:39
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні 05:40
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok