Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль

Станом на 1 червня кількість померлих від захворювання збільшилася на 9 осіб до 727 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання на 1 червня знизилася на 3,5%, нових летальних випадків - на 10%, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 328 до 24 340.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10 078 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За добу одужали 388 осіб.

Таким чином, 1 червня показник нових хворих за добу став менше, ніж видужали - 328 проти 388.

Кількість нових випадків захворювання на 1 червня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 31 травня.

Поширення коронавірусу в Україні за даними на ранок 2 червня. Інфографіка: Міністерство охорони здоров'я

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 410), в Києві (3 071) та Рівненській області (1 823).

У Львівській області зафіксовано 1 734 випадки коронавірусної інфекції, у Київській - 1 623 випадки, в Івано-Франківській області - 1 442 випадки, у Закарпатській - 1 216, у Тернопільській - 1 180, у Харківській - 1 105, у Вінницькій - 1 029, у Дніпропетровській - 943, у Волинській - 942, у Одеській - 896, в Житомирській - 776, у Кіровоградській - 516, у Хмельницькій - 458 випадків.

450 випадків виявлено в Запорізькій області, 411 випадків - у Черкаській, 294 випадку - в Миколаївській, 271 випадок - в Полтавській області, 178 випадків - у Херсонській, 188 випадків - у Чернігівській, 173 випадки - в Сумській, 164 випадки - в Донецькій і 47 випадків - у Луганській області.

Карта поширення коронавірусу в Україні станом на 2 червня. Скріншот: tk.media

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу продовжує падати і в Києві.

Також лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавірусу , а також про те, що робити після контакту з хворим.