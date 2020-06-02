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02 червня 2020, вівторок, 11:37 5
Суспільство 2020-06-02T12:02:07+03:00
Українські Новини
Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ

Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Covid-19, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Cтаном на ранок 2 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; список регіонів, що не відповідають вимогам, поповнився Дніпропетровською та Харківською областями.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показникам інцидентності не відповідають Волинська (13,29 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Львівська (13,10), Рівненська (30,19) і Чернівецька (34,29) області, а також Київ (12,17).

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) не відповідають Донецька (8,51), Дніпропетровська (9,88) і Харківська (11,63) області.

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, станом на ранок 1 червня в жодній області не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій області (46,45%), в Києві (38,65%) та Івано-Франківській області (37,03%).

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 64,35.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення.

Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, однак рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії.

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