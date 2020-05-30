Після карантину в спортклубах знизяться ціни, – Фітнес асоціація

Голова організаційного комітету незалежного реєстру сертифікованих тренерів Української фітнес асоціації, фітнес-експерт групи компаній "Інтер Атлетика" Марина Токарєва прогнозує, що через карантин спортклуби знизять ціни на свої послуги.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ціни 100% будуть нижчими у всіх, тут до ворожки не ходи! Тому що треба повертати клієнтів", – сказала вона.

За її словами, під час карантину клуби робили знижки 40-50%, деякі і до 70%, а один із спортзалів навіть пропонував купити абонемент на два роки за ціною річного.

"Але це не від великого розуму власників і маркетологів. У нас і так занижені ціни в більшості залів, а можуть стати навіть нижчими за собівартість. 4-8 тисяч гривень за відвідування клубу тричі на тиждень, тобто за 150 тренувань на рік – це мінімальна ціна. Але зараз вона буде ще нижчою. Займатися зараз буде недорого", – вважає фітнес-експерт.

На її переконання, частина фітнес-залів будуть зменшувати вартість клубних карток, деякі будуть давати в подарунок персональні тренування або включати у вартість картки безкоштовні заняття онлайн, рекомендації дієтологів і тому подібне.

"Літо і так завжди складне для фітнес-індустрії, а тепер ще буде боротьба між клубами, адже всі хочуть працювати", – зазначила Токарєва.

Вона пояснила, що як правило, попит на фітнес-послуги, починаючи з Великодня і до вересня, падає вдвічі, проте пандемія коронавірусу, на її думку, змінить ці показники.

"Серед постійних клієнтів відвідуваність може навіть зрости. Тому що за час карантину у них вже "голод", вони сумують за драйвом і сплеском "гормонів щастя" (ендорфінів) від тренувань. Але купівельна спроможність через карантин може знизитися. Тому, швидше за все, впаде попит на додаткові послуги до клубних карток – персональні тренування, авторські класи і так далі", – сказала Токарєва.

Попит на фітнес-послуги, на її думку, багато в чому буде залежати від політики спортклубів.

"Зараз клуби будуть боротися за клієнтів і активно надавати різні акції", – впевнена вона.

На думку фітнес-експерта, через це може відбутися перерозподіл клієнтів між спортклубами, навіть якщо попит в цілому не впаде.

Як повідомляли Українські Новини, спортзали після відкриття вдвічі скоротять кількість відвідувачів та уріжуть ряд послуг.

Незважаючи на постанову Кабміну, далеко не всі басейни відкриються з 1 червня через технологічні проблеми. Нагадаємо, коронавірус через басейн не передається.