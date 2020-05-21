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21 травня 2020, четвер, 12:42 7
Суспільство 2020-05-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
Київ відкриває дитячі садки, спортзали і пляжі з 1 червня — Кличко

Київ відкриває дитячі садки, спортзали і пляжі з 1 червня — Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, Послаблення карантину
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Після того, як у столиці запустять громадський транспорт, у киян з'явиться можливість користуватися дитячими садами, спортзалами і пляжами з 1 червня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З 1 червня у столиці почнуть працювати дитячі сади і школи для випускників 11-х класів, які здають ЗНО. А також установи професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів... Також відкриються в столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм", - сказав він.

Кличко також зазначив, що відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортивні зали та фітнес-комплекси, але без роботи басейнів.

Мер підкреслив, що ці пом'якшення будуть працювати, якщо не буде зростання захворювання на COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада заявив про намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

Вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан не підтримує намір Міністерства охорони здоров'я дозволити відкриття пляжів.

З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину.

На цьому етапі почне діяти адаптивний карантин. Він триватиме мінімум до 22 червня.

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