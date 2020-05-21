Covid-19 через басейн не передається: американські експерти дали поради на літній період

У той час, як кількість хворих на коронавірус Covid-19 в світі продовжує зростати, а країни починають послаблювати карантин, в тому числі і Україна, Центри з контролю і профілактиці захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) оновили свої поради щодо запобігання зараження коронавірусу.

Заразитись COVID-19 через заражені поверхні можливо, однак шанси цього невисокі, йдеться в оновлених рекомендаціях CDC, пише "Голос Америки".

Вірус також не надто швидко поширюється через тварин. Водночас, CDC нагадує, що коронавірус - "це нова хвороба, шляхи поширення якої лише досліджуються. Можливо, що COVID-19 можна інфікуватись й іншими шляхами, але це не основні канали зараження".

Також CDC випустили рекомендації щодо басейнів та інших місць відпочинку. Як вважають американські експерти, через воду у басейні, сауні або на водяних гірках коронавірус не передається. "Відповідне підтримання чистоти води за допомогою хлору та брому має дезактивувати вірус".

Однак, керівництву басейнів важливо подбати про засоби, що дозволять дотримуватись відвідувачам двох метрів соціальної дистанції, зокрема, нанести роздільні смуги та маркування, а також регулярно прибирання й чищення поверхонь, до яких часто торкаться люди.

При цьому CDC рекомендує уникати спільного використання плавального обладнання та дитячих іграшок, а також закликає не ділитись їжею та напоями між людьми, які не живуть в одній квартирі чи будинку.

Під час відпочинку біля басейну чи у водному парку відвідувачів закликають продовжувати носити медичні чи саморобні маски, прикривати рот і ніс піч час кашляння чи чхання, а також продовжувати дотримуватись основних правил гігієни.

Видання Vox також наводить низку порад, яких варто дотримуватись у літній період, щоб безпечно проводити час на вулиці.

Якщо це можливо, проводьте час на вулиці. Віддавайте перевагу зустрічам із невеликою групою знайомих у парку чи на подвір'ї, якщо йдете у ресторан, то обирайте місця на літній терасі, якщо бігаєте, то робіть це у лісі, а не у тренажерці. Не забувайте постійно мити руки й не чіпати обличчя. Ці поради залишаються незмінними в умовах спалахів будь-яких інфекційних хвороб. Носіть маску у громадських місцях. Маска захистить інших від заражених людей, адже зупинить слиз, який вилітає під час розмов, сміху, чхання чи кашляння. Уникайте людних місць. Оберіть столик у кафе, віддалений від інших відвідувачів. Те саме стосується парку чи пляжу. Якщо запрошуєте людей додому, уникайте великої вечірки, так само, відмовтесь від обіймів і поцілунків із людьми, з якими ви не живете в одному домі. Уникайте поверхонь, яких часто торкаються інші. Сюди підпадають лавки у парку, гойдалки, ручки дверей, поручні - принаймні, витирайте їх перед використанням або носіть одноразові рукавички. Якщо кудить ідете чи їдете, робіть проміжки між подорожами чи походами до магазину. За продуктами варто ходити якомога рідше, а тимчасова самоізоляція дозволить не заразити інших людей, якщо ви все ж інфікувались. Створіть своє закрите коло друзів чи родини й намагайтесь особисто спілкуватись лише з ними. Таким чином, якщо заразиться хтось один, ця людина не інфікує десятки людей. Так само, менше ризикуєте й ви, якщо зустрічаєтесь із обмеженою кількістю людей. Якщо ви у групі ризику, будьте особливо обережні. Йдеться про старших людей і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання чи інших внутрішніх органів.

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