Після відкриття з 1 червня спортзали вдвічі скоротять кількість відвідувачів та уріжуть ряд послуг, – Фітнес асоціація

У той час як багато басейнів не відкриються з 1 червня, хоча і підпадають під другу хвилю пом'якшення карантину, в спортзалах, які почнуть працювати, відповідно до карантинних норм кількість відвідувачів скоротиться вдвічі.

Про це Українським Новинам повідомила в інтерв'ю глава оргкомітету незалежного реєстру сертифікованих тренерів Української фітнес асоціації, фітнес-експерт групи компаній "Інтер Атлетика" Марина Токарєва.

"Готовність до відкриття на 1 червня, на мою думку, є у 95% спортклубів. Тренажерні зали готові максимально. Але відкриються вони тільки в регіонах з низькою захворюваністю", – сказала вона.

Наприклад, у Чернівецькій області відкриття спортклубів поки заборонено.

"Щоб дізнатися точно, чи зможуть вони працювати у вашому місті, потрібно зв'язуватися з місцевими органами влади. Не у всіх регіонах ця інформація є у відкритому доступі і деяким підприємцям доводиться просто кожен день дзвонити та дізнаватися ", – зазначила фітнес-експерт.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило агентству, що готує дані щодо ситуації в регіонах і оприлюднить їх в найближчі дні, проте на даний момент не має їх.

За словами Токарєвої, необхідні для відкриття спортклубів умови забезпечити не складно.

При вході треба організувати температурний скринінг, на ресепшні – зробити розмітку для дистанції людей, в роздягальнях – закрити шафки через одну, в залі – розставити тренажери на відстань 2,5 м і тому подібне.

Персонал клубу повинен бути в медичних масках, але для клієнтів немає рекомендації бути в масці і рукавичках.

Коли фітнес-клуби відкриються, кількість відвідувачів у них відповідно до рекомендацій МОЗ, за словами Токарєвої, скоротиться приблизно в два рази у порівнянні зі звичайною.

"Бізнес-плани відповідно до спортивних норм розраховуються за нормою 1 людина на 4-6 кв. м. Зараз дозволено з розрахунку 1 людина на 10 кв. м. Відповідно, кількість людей в залі скоротять приблизно вдвічі у порівнянні зі звичним. На групових тренуваннях норма – це 1 людина на 4 кв. м. Зараз вона збільшена до 5 кв. м, але дозволяється не більше 10 осіб у групі", – пояснила експерт.

За її словами, у великих операторів, як Sportlife, зали приблизно по 150 кв. м, у середньостатистичних – по 70-80 кв. м, тому, якщо раніше в групах в середньому займалося по 20 людей, то зараз зможуть не більше 10.

Фітнес-експерт переконана, що такі норми щодо групових занять не покриють витрат на них.

"Заняття з 10 людьми не зможуть окупитися. Такі класи можуть навіть не покрити витрати на тренера, не кажучи вже про заробіток клубу. Вони і до карантину не завжди були прибутковими, тому що простоюють 50-60% робочого часу на відміну від тренажерки. Тепер для клубів це буде виконання зобов'язань перед клієнтами в збиток", – вважає Токарєва.

На її думку, через це клуби будуть скорочувати кількість групових занять.

Кріме того, відкриті спортклуби поки що не зможуть також надавати ряд інших послуг, крім тренажерного залу і групових занять.

"Рекомендацій щодо соляріїв я не бачила, але спа- і масажні процедури точно поки заборонені. При тому, що в салонах краси ці послуги дозволені. Нам ця логіка не зовсім зрозуміла", – сказала Токарєва.

За її словами, Українська фітнес асоціація передавала уряду свої пропозиції, але Кабінет Міністрів їх не розглядав.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ відкриє спортзали, але не басейни з 1 червня. При цьому коронавірус через басейн не передається.