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02 червня 2020, вівторок, 12:42 5
Медицина 2020-06-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
Україна має намір розширити фінансування медичної допомоги в рамках програми медгарантій, - проєкт меморандуму

Україна має намір розширити фінансування медичної допомоги в рамках програми медгарантій, - проєкт меморандуму з МВФ

Оксана Соболь
МВФ, МОЗ, Медреформа
Медицина. Фото: колаж
Медицина. Фото: колаж

Новий механізм фінансування медичної допомоги, який запущений з 1 квітня, Україна має намір розширити. 

Про це йдеться в переданому для розгляду раді директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

"Реалізація реформи охорони здоров'я триватиме до 2020 року шляхом розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги", - сказано в ньому.

Україна має намір взяти на себе зобов'язання щодо продовження трансформації установ, що надають послуги у сфері охорони здоров'я, комунальні неприбуткові організації, які будуть отримувати фінансування за контрактами з Національною службою здоров'я (НСЗУ).

Сама служба буде забезпечувати моніторинг якості послуг і фінансової діяльності медустанов.

"Ми завершимо розробку (шляхом розмежування) фінансованого НСЗУ пакету медичних послуг включно з первинною, спеціалізованою, паліативною та невідкладною допомогою", - сказано в проєкті документа.

Водночас для медустанов будуть передбачені фінансові стимули, а також буде залишена можливість впровадити співфінансування для пацієнтів у разі необхідності.

Особи та установи, які надають медичні послуги, не зможуть брати участь в управлінні НСЗУ, що має запобігти конфлікту інтересів у службі.

Також, згідно з проєктом меморандуму, Міністерство охорони здоров'я продовжить закупівлю ліків через міжнародні організації та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Як повідомляли Українські Новини, МВФ планує виділити Україні 5 млрд доларів, однак питання про нову програму співпраці ще не включено у календар організації.

При цьому Кабмін очікує 3 траншу від МВФ.

МОЗ має намір розробити нові тарифи на медпослуги.

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