В Україні стартувала програма медгарантий

Національна служба здоров'я (НСЗУ) заявляє про запуск програми медичних гарантій 1 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НСЗУ, передають Українські Новини.

"1 квітня стартувала перша в Україні програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнтові. Договори з НСЗУ на надання медичних послуг по програмі медичних гарантій на сьогодні підписали 1 524 закладів спеціалізованої медичної допомоги. З них 50 приватних. Це 90% закладів, які подали свої пропозиції НСЗУ. Ще 138 проектів договорів очікують підписання", - сказано в ньому.

Наголошується, що в загальному проекти договорів отримали 1 662 постачальника спеціалізованої медичної допомоги.

Найбільше договорів підписано в Харківській (132), Дніпропетровській (110) і Львівській (102) областях.

При цьому 3 установам було відмовлено в підписанні договору з-за неповної автономізації, 20 установам - з-за відсутності ліцензії на медичну практику, ще 9 установ подали недостовірні статистичні дані.

"На забезпечення Програми медичних гарантій виділено 70,4 млрд гривень. Приблизно 18,7 млрд гривень отримає первинна ланка, всі установи якого (понад 1500) переуклали договори з НСЗУ. Також підписані контракти з усіма центрами екстреної медичної допомоги (в Україні їх 25), на оплату їх послуг передбачено приблизно 4,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що практично всі комунальні медичні установи (районні, міські, обласні лікарні) країни увійшли в реформу і будуть отримувати кошти за договором.

Щоб отримати доступ до безкоштовних послуг, пацієнт повинен мати направлення від лікаря системи первинної медичної допомоги (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром) або лікуючого лікаря.

Напрямок не потрібно до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога.

Екстрена медична допомога повинна надаватися безоплатно кожного і незалежно від наявності декларації.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я і Національна служба здоров'я не прокоментували особливості запуску 1 квітня другого етапу медичної реформи в умовах пандемії коронавіруса.

Другий етап медреформи передбачає укладення кожним медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.

4 березня у Верховній Раді за призначення уряду Дениса Шмигаля Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість медустанов не готова до другого етапу медичної реформи.

Шмигаль потім заявив, що уряд "буде рухатися вперед" в цьому питанні, оскільки більшість роботи вже зроблено, не уточнивши буде відстрочка або перехідний період або реформа буде запущена, як раніше планувалося з 1 квітня.