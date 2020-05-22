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22 травня 2020, пʼятниця, 08:59 30
Економіка 2020-05-22T10:52:12+03:00
Українські Новини
Україна і МВФ попередньо домовилися про нову програму співпраці на $5 млрд

Україна і МВФ попередньо домовилися про нову програму співпраці на $5 млрд

Елена Новикова
МВФ, Кредит stand by, Программа МВФ, Нова програма МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли попередньої угоди про нову програму stand by на 5 млрд доларів, в той час, як міністр фінансів Сергій Марченко очікує отримання першого траншу від МВФ до червня.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.

"21 травня команда співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з пані Владковой Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості", - йдеться в ньому.

Кошти програми в розмірі 5 млрд доларів будуть виділені на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі України впоратися з наслідками шоку після пандемії коронавіруса.

Угода підлягає затвердженню керівництвом фонду та виконавчою радою МВФ.

Розгляд правлінням очікується в найближчі тижні.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський на пресконференції до річниці президентства висловив впевненість у підписанні нової програми з Міжнародним валютним фондом в травні.

Також Національний банк України розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в кінці травня - початку червня.

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Україна і МВФ попередньо домовилися про нову програму співпраці на $5 млрд
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