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27 травня 2020, середа, 09:42 14
Економіка 2020-05-27T11:00:03+03:00
Українські Новини
МВФ поки не включив у свій календар питання щодо нової програми співпраці з Україною

МВФ поки не включив у свій календар питання щодо нової програми співпраці з Україною

Валерия Драгомирова
МВФ, Україна, Співпраця
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки не включив у свій календар питання щодо нової програми співпраці з Україною.

Про це йдеться в даних календаря ради директорів МВФ, передають Українські Новини.

Наразі календар МВФ розписаний до 3 червня.

29 травня МВФ розгляне питання виплат Бангладешу в рамках механізму швидкого кредитування, 1 червня буде розглянуто питання Соломонових Островів, Багам і Гондурасу.


3 червня МВФ розгляне питання щодо Барбадоса третій огляд в рамках розширеної угоди.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня команда співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з пані Владковою Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості.

Кошти програми в розмірі 5 млрд доларів будуть виділені на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі України впоратися з наслідками шоку після пандемії коронавірусу.

Угода підлягає затвердженню керівництвом фонду та виконавчою радою МВФ.

Розгляд правлінням очікується в найближчі тижні.

20 травня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду до кінця травня.

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