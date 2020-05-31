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31 травня 2020, неділя, 14:18 4
Суспільство 2020-05-31T14:30:01+03:00
Українські Новини
З 1 червня відкриваються спортзалів і фітнес-центри: правила відвідування

З 1 червня відкриваються спортзалів і фітнес-центри: правила відвідування

Надежда Комендантова
МОЗ, Спортзал, фітнес-клуб, коронавірус в Україні, Послаблення карантину
Тренажерний зал. Фото: facebook.com/interatletika
Тренажерний зал. Фото: facebook.com/interatletika

В той час, як за добу, 30 травня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 468 до 23 672, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 708, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило правила відвідування спортзалів.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"З 1 червня буде дозволена робота спортзалів, фітнес-центрів і басейнів. Також починається міжобласне сполучення усіма видами транспорту", - зазначив він.

За рекомендаціями МОЗ, у фітнес-центрах і спортзалах: на вході відвідувачам повинні вимірювати температуру (якщо температура 37 і вище, людина не може допускатися до занять); не більше однієї особи на 10 кв. м; обов'язкова наявність антисептиків, заборонено використання багаторазових рушників (користування виключно персональними); заборонено функціонування спа-зон та послуг масажу.

Також всі працівники спортзалів і фітнес-центрів повинні бути одягнені в маски або респіратори.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, в світі станом на 31 травня коронавірус Covid-19 виявили у 6 063 588 осіб після того, як було встановлено черговий рекорд по захворюваності.

Також кількість хворих коронавірусом у Києві 30 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 81 людини до 2 985.

Тим часом, лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна розповіла про профілактику коронавірусу , а також про те, що робити після контакту з хворим.

 

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