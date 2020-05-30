Число заболевших COVID-19 в Киеве близится к 3 тысячам. За сутки — 55 новых случаев

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 29 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 55 человек до 2 904, умерших - на 1 человека до 66.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный", - написал он.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и девочка 15 лет, а также 19 мужчин от 21 до 81 лет и мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализированы 13 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 40 человек, всего за период пандемии - 637 киевлян.

"Также отмечу, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса", - сообщил мэр.

По словам Кличко,1 больной умер в больнице, еще 3 госпитализировали с легкой формой, остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 393 до 23 204, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 696 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снижается второй день подряд и 29 мая уменьшилось на 9,2%, количество новых летальных случаев увеличилось на 41,2%.

Тем временем в мире снова поставлен грустный антирекорд. За минувшие сутки, 29 мая, в мире больше 5 тысяч человек умерли от коронавируса, а диагностировали болезнь у 116 тысяч новых пациентов.