В мире количество заболевших Covid-19 перевалило за 6 миллионов. Выздоровевших меньше половины

В мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек после того, как был установлен очередной рекорд по заболеваемости. В то же время, количество выздоровевших увеличилось до 2 566 035, умерли от коронавируса 369 244 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Лидеры по смертности от коронавируса - США, Великобритания и Италия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и России.

Статистика по странам на 31 мая:

США - 1 770 384

Бразилия - 498 440

Россия - 396 575

Великобритания - 274 219

Испания - 239 228

Италия - 232 664

Франция - 188 752

Германия - 183 189

Индия - 182 143

Турция - 163 103

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на 29 мая коронавирусом Covid-19 заболели 5 813 919 человек, всего от болезни умерли 360 389 человек, вылечились - 2 418 788 человек.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавируса, а также о том, что делать после контакта с больным.