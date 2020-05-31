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  • В мире количество заболевших Covid-19 перевалило за 6 миллионов. Выздоровевших меньше половины
31 мая 2020, воскресенье, 08:35 64 Инфографика
Мир 2020-05-31T09:30:02+03:00
Українські Новини
В мире количество заболевших Covid-19 перевалило за 6 миллионов. Выздоровевших меньше половины

В мире количество заболевших Covid-19 перевалило за 6 миллионов. Выздоровевших меньше половины

Ярина Вацяк
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Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В мире по состоянию на 31 мая коронавирус Covid-19 обнаружили у 6 063 588 человек после того, как был установлен очередной рекорд по заболеваемости. В то же время, количество выздоровевших увеличилось до 2 566 035, умерли от коронавируса 369 244 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Так, в тройку лидеров по заболеваемости входят США, Бразилия и Россия. Лидеры по смертности от коронавируса - США, Великобритания и Италия. Больше всего вылечились в США, Бразилии и России.

Статистика по странам на 31 мая:

  • США - 1 770 384
  • Бразилия - 498 440
  • Россия - 396 575
  • Великобритания - 274 219
  • Испания - 239 228
  • Италия - 232 664
  • Франция - 188 752
  • Германия - 183 189
  • Индия - 182 143
  • Турция - 163 103

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на 29 мая коронавирусом Covid-19 заболели 5 813 919 человек, всего от болезни умерли 360 389 человек, вылечились - 2 418 788 человек.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавируса, а также о том, что делать после контакта с больным.

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