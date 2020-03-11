Вирусолог Евгения Менжулина о карантине, профилактике корановируса и распространенных мифах по его лечению

По состоянию на 10 марта количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру. Число погибших от коронавируса составляет 4 009 человек. В связи с его распространением "пошатнулась" мировая экономика: рекордно упали мировые фондовые индексы и цена на нефть. Скорость распространения по Европе значительно увеличилась, в частности, с конца февраля Италия заняла 2 место по количеству зараженных, обогнав Южную Корею. Украина решила пойти по примеру европейских стран и ограничить массовые мероприятия, ввести карантин в школах и вузах. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом. Всего в мире по состоянию на 10 марта количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру. Число погибших от коронавируса составляет 4 009 человек. В то же время, вылечились от коронавируса уже 63 913 человек.

"Українські Новини" побеседовали с врачом-вирусологом Евгенией Менжулиной, которая рассказала о профилактике коронавируса, о том, что делать после контакта с больным, возможна ли изоляция Верховной Рады и как бороться с паникой, вызванной вспышкой новой болезни, а также о том, помогает ли сало и чеснок от этого заболевания.

Что нужно делать людям для предупреждения или профилактики коронавируса?

Мойте руки, избегайте контактов, людных мест, скоплений людей, если Вы заболели, то старайтесь не выходить на работу, избегайте контакта с человеком, который вызывает у Вас какие-то подозрения.

Что нужно делать, если ты имел контакт с человеком, у которого через пару дней выявили коронавирус?

Обратиться за помощью в специализированные учреждения, то есть в инфекционную больницу, если таковой нет, то в опорный пункт, который принят по этой территории. Но, лучше всего, вызывайте на дом доктора, то есть изолируйтесь полностью на домашний карантин, если вы четко знаете, что это тот случай. Вызывайте скорую помощь, говорите, что Вы были в контакте с человеком с выявленным инфекционным заболеванием и у Вас такие-то симптомы. Дальше решается вопрос домашний ли это карантин с активным наблюдением или это госпитализация и изоляция.

Недавно Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что народные средства, такие как сало и чеснок помогают в профилактике коронавируса…

Я понимаю, Вы журналист, Вам надо дать ответ на данный вопрос, я Вас уважаю, но, честно говоря, мне было бы стыдно задавать такой вопрос врачу.

Народные методы, хорошее питание и сон способствуют хорошему иммунитету, но причем здесь коронавирус? Исключайте хоть что-то разумное, чтобы не задавать себе такого идиотизма.

Также Данилов заявил, что вакцинация от кори защищает от коронавируса. Это правда?

Он может заявлять все, что угодно, вакцинация помогает строго от специфического заболевания, ведь вакцинальный материал содержит строго специфический агент. Вакцинация от кори профилактирует корь, вакцинация от гриппа профилактирует грипп, вакцины от коронавируса на сегодняшний день не существует.

По поводу масок. Сейчас очень большой ажиотаж вокруг них, помогают ли они на самом деле?

Маску должен носить в первую очередь человек, заболевший или с проявлениями симптомов острой респираторно-вирусной инфекции, здоровому человеку маска не нужна. Если же человек находиться в тесном контакте с кем-либо, у кого есть проявление заболевания, тогда маску надевают оба человека. Маска эффективна на болеющем человеке, здоровому человеку маска не нужна.

Если у кого-то из депутатов Верховной Рады обнаружат коронавирус, следует ли изолировать парламент полностью?

Это эпидемиологический вопрос, зависящий от того, кто там был на самом деле, и кто был в контакте. Это будет решаться эпидемиологически, для этого у нас есть глава санитарной службы, и есть эпидемиологи, которые будут решать этот вопрос.

Какое примерное количество депутатов должно быть инфицировано для изоляции Рады?

От 1 до неизвестности, мы же не знаем с кем он был в контакте, когда выяснят конкретно, тогда соответствующее количество людей будет изолироваться.

Как бороться с паникой вокруг коронавируса?

Включать мозг. Первое чего бы хотелось попросить всех вокруг - включать мозг, рационально думать, анализировать происходящее и слушать то, что говорят врачи и их рекомендации, а не различные сайты, форумы и домохозяйки или еще что-то. Непосредственные рекомендации врачей-инфекционистов и эпидемиологов, данные Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения - это три кита на которых базируется информационная книга, все остальное - второстепенно.

Кабмин, по сути, ввел ограничения массовых мероприятий по всей стране. Насколько это правильный шаг?

Конечно, это правильный шаг, зачем нам распространение инфекционной болезни? Все адекватные страны сразу же применяют у себя карантин, в том числе и Европа. Посмотрите, что происходит в Италии - жесточайшие ограничения, снимают концерты, да, люди в убытке, но люди получают в ответ за это здоровье и нераспространение вируса. Почему мы должны быть исключением?

Многие утверждают, что достаточной мерой для того, чтобы не заразиться является расстояние в 1 метр с больным, так ли это?

Не менее 2 метров. Чем больше это расстояние, - тем, соответственно, риски меньше.

Существует ли лекарство от коронавируса?

В лечении этой инфекции мы пользуемся препаратами широкого спектра, специфического лечения ровно, как и вакцины на сегодняшний день нет.

Стоит ли людям, которые приехали с Италии, изолироваться на карантин?

Если они были в контакте, то необходим ежедневный контроль термометрии, если есть возможность побыть на карантине - то хорошо, если нет - то активное наблюдение.

Многие СМИ заявляют, что коронавирус может перерасти в пандемию, возможно ли это?

Нет ничего невозможного и нет ничего на 100 процентов прогнозируемого, мы только-только познакомились с этой инфекцией, что будет дальше - мы не знаем.

Можно ли дать какие-то прогнозы?

Всемирная организация здравоохранения с опаской выдает какие-либо прогнозы. Ведь мы не знакомы до конца с природой этого вируса.

Что делать если у тебя нашли коронавирус?

Человек, у которого выявили коронавирус, как правило, уже находиться на стационарном лечении. Сам у себя он его не обнаружит, в поликлинике этот диагноз просто так не поставят. Если он находиться в стационаре, то врачи будут действовать четко по отработанному протоку и приказам Минздрава.