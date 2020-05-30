За сутки в мире COVID-19 диагностировали у 116 тыс. человек

За минувшие сутки, 29 мая, в мире больше 5 тысяч человек умерли от коронавируса, а диагностировали болезнь у 116 тысяч новых пациентов. Это еще один мировой антирекорд в статистике заболевания.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometers.

В Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 24151 случаев заболевания коронавирус, в США 22658, в России 8371, Индии 7300, Перу 5874, Чили 4654, Мексика 3463, Франция 3325, Иран 2258, Пакистан 2076 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 144 странах мира.

Как сообщали Українські Новини, болезнь постепенно отступает в Европе. Так, 70% жителей Чехии, которые заразились с начала пандемии коронавирусом, вылечились от инфекции и страна начала открывать границы.

А во Вьетнаме из комы вышел единственный тяжелобольной пациент с коронавирусом — британский 43-летний пилот, подхвативший инфекцию в марте, который работает на национальную авиакомпанию Vietnam Airlines.

В Испании вторые сутки подтвержден всего один летальный случай, вызванный осложнениями от коронавируса.