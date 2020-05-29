Стрілянину в Броварах будуть додатково розслідувати як замах на вбивство

Поліція додатково кваліфікувала стрілянину в Броварах Київської області як замах на вбивство двох і більше осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Дії учасників перестрілки додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

В даний час поліцейські затримали 21 учасника події: 11 - у Броварах, по 5 - у Житомирській і Вінницькій областях.

Як повідомляли Українські Новини, раніше слідчі за даним фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталися до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.

Поліція ввела спецоперацію по розшуку автомобілів, в яких можуть знаходитися учасники стрілянини у Броварах.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що внаслідок стрілянини 3 учасники конфлікту були поранені.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру й внутрішніх справ Арсену Авакову знайти замовників конфлікту в Броварах.